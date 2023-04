Bertolino, il retroscena in Real Madrid - Lazio: coinvolto Simeone

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Enrico Bertolino ha rivelato di essere molto sensibile quando si parla di calcio. Non si è di certo nascosto e ha ammesso con estrema sincerità: 'Sto ingrassando. E mi incazzo per il calcio. Ancora, a 62 anni? Tantissimo, per questo vado poco allo stadio, altrimenti mi inquadrano nei momenti peggiori, durante i quali bestemmio e si legge il labiale. ". In merito, ha svelato un curioso retroscena riguardante la sfida Real Madrid - Lazio: "Ero al Bernabeu invitato...<<CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA>>

