Best Fifa Football Awards, tra i candidati per il miglior allenatore anche un ex Lazio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani, lunedì 27 febbraio, dalle 21.00, il canale tematico Mediaset “20” trasmette in diretta da Parigi, la cerimonia di premiazione del Best Fifa Football Awards, quest’anno alla settima edizione. Il commento dell’evento è affidato a Massimo Callegari con Benedetta Radaelli. I Best Fifa Football Awards sono anche in live streaming, su Sportmediaset.it. I tre finalisti per il premio al Miglior giocatore dell’anno (nel periodo che va dall'8 agosto 2021 al 18 dicembre 2022) sono Karim Benzema, Kylian Mbappé e Lionel Messi. Inizialmente, una commissione di esperti ha nominato una rosa di 14 elementi. Dalla shortlist, una giuria internazionale - composta da allenatori e capitani di nazionali maschili, giornalisti calcistici, e tifosi che hanno votato sul sito della Fifa - ha selezionato i tre finalisti. A rappresentare l’Italia sarà presente il mister del Real Madrid, Carlo Ancelotti, che si contenderà il premio come miglior allenatore con Pep Guardiola e Lionel Scaloni.