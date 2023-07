Betis, follia Luiz Felipe: il gesto dell'ex Lazio durante l'amichevole - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Follia di Luiz Felipe durante l'amichevole tra Real Betis e Burnley. Nei minuti finali del primo tempo, sul risultato di 1-0 per gli inglesi, l'ex difensore della Lazio ha avuto un confronto a dir poco accesso con il suo avversario Gudmundsson. Dopo aver commesso un brutto fallo, l'italo-brasiliano non ha gradito la reazione del suo rivale e, dopo uno scontro testa a testa, lo ha addirittura preso per il collo. Una scena che, con le dovute proporzioni, ha ricordato quella di Mexes e Mauri in Lazio-Milan. Il risultato? Maxi rissa in mezzo al campo con partecipazione da parte di entrambe le panchine ed espulsione diretta per il centrale del Betis che ha terminato anzitempo il test amichevole. Certe cose non cambiano mai. Di seguito il video dell'accaduto.