Bianchessi, il Monza dopo la Lazio: ecco il ruolo che ricoprirà

Nelle scorse settimane Mauro Bianchessi ha terminato il suo lavoro alla guida del vivaio della Lazio, iniziato nell'estate del 2017. Dopo aver vagliato una serie di proposte, è arrivata la decisione per il futuro. Secondo indiscrezioni raccolte da TMW, lo aspetta il ruolo di Direttore Generale del Settore Giovanile del Monza, attualmente presieduto da Roberto Colacone. Una nuova interessante sfida per Bianchessi, di ritorno in Lombardia dove ha già lavorato per Brescia, Atalanta e Milan.

