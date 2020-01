Biava: "La Lazio sta dando fastidio a Juve e Inter, merito della sua forza d'animo"

Parola a un grande ex. Beppe Biava, uno degli eroi del 26 maggio, ha parlato del momento della Lazio ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste. Tanti i complimenti, oltre alle considerazioni tattiche e su un suo "collega" come Francesco Acerbi. Ecco il suo intervento: "In questo periodo la Lazio sta facendo grandi cose, raggiungere le 10 vittorie consecutive in Serie A non è mai facile. Sta tenendo il passo di Juve e Inter che tutti pensavano avrebbero fatto un campionato a sé. Sta dando fastidio, è in condizione formidabile. Se tiene questo passo metterà in grande difficoltà le prime due". Anche se nelle prime partite qualcosa non andava: "All'inizio la Lazio era un po' troppo spavalda, attaccava con tutti gli effettivi concedendo spazi dietro. Ha buttato dei risultati come contro Roma e Spal, e questo ha portato Inzaghi ad abbassare il baricentro. Ora è difficile tirare contro la Lazio che poi, una volta rubata palla, ha una capacità di palleggio incredibile in ripartenza. Ha giocatori veloci e tecnici, oltre a una grande forza d'animo. Grazie a questa riesce a vincere nei finali pur non avendo giocato benissimo durante i 90 minuti. Se il possesso palla è sterile risulta inutile. Invece la Lazio è una squadra pratica, recupera palla e verticalizza subito. I risultati e l'entusiasmo stanno facendo venire a tutti i giocatori la voglia di fare un metro in più, ripiegare e aiutare la squadra in entrambe le fasi. Per questo c'è più sacrificio".

ACERBI E LA DIFESA - "Acerbi sa gestirsi, conosce il proprio corpo e sa allenarsi bene, così arriva sempre in forma perfetta al momento della partita. Con il modo di giocare che ha la Lazio i difensori magari fanno anche meno fatica, hanno meno campo da coprire alle loro spalle. E quindi è più lucido quando deve proporsi in avanti, lui e gli altri centrali partecipano tutti alla fase offensiva. Sia la Lazio che l'Inter subiscono pochissimo in difesa, a differenza anche della Juventus. Ma più che della difesa, questo è un merito di tutta la squadra che lavora con abnegazione. Continuando a subire così poco la Lazio sarà competitiva fino in fondo per lo Scudetto. Inoltre, non avendo impegni europei i biancocelesti possono concentrarsi solo sul campionato".

L'ANGOLO TATTICO DI LAZIO - CREMONESE

CALCIOMERCATO LAZIO, PROPOSTO VECINO IN PRESTITO

TORNA ALLA HOMEPAGE