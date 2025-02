Bigon 'coccola' Baroni: "Percorso duro, lo sta affrontando in modo straordinario"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport, Alberto Bigon ha parlato di tanti temi caldi in Serie A, concludendo con un pensiero su Marco Baroni, suo ex calciatore. Ecco le sue parole: "Se sto seguendo il mio ex calciatore Bigon? Marco lo seguo da sempre. Sono molto affezionato a quel ragazzo dell'epoca e all'uomo di adesso. Sta facendo un percorso non facilissimo, duro ma che sta affrontando in modo straordinario. In bocca al lupo Marco".

