Bimbo morto a Roma, Jessica Immobile: "Mamme, non abbiate paura di..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una tragedia ha scosso Roma. Il 7 gennaio un bambino è morto soffocato all'ospedale Pertini mentre la mamma lo allattava. La neo mamma, stanca da 17 ore di travaglio, non si è resa conto di quanto successo. Gli inquirenti sono al lavoro per stabilire le responsabilità e tutto è al vaglio della Procura. Jessica Immobile ha voluto dire la sua sulla vicenda schierandosi al fianco della donna e in generale di tutte le neo mamme. La moglie dell'attaccante biancoceleste ha postato un suo video post parto sottolineando che una neo mamma non va mai lasciata sola e invita tutte a non aver paura di dirlo. Ecco il messaggio social: "Una neo mamma non va lasciata sola, soprattutto dopo il parto...Una donna che ha partorito non ha forze, è piena di dolori, a stento riesce ad andare in bagno con le proprie gambe... Da una parte il dolore e dall'altra la felicità du una nuova vita. Se magari quella povera mamma che ha perso il suo bambino avesse avuto anche solo un piccolo aiuto oggi il suo piccolo sarebbe ancora tra le sue braccia. Anche le mamme possono essere stanche... non abbiate paura di dirlo". CLICCA QUI PER LEGGERE LA STORIA COMPLETA E LE PAROLE DEL PAPà

