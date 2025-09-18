Björn Borg si racconta: "Mi stordivo ai festini, Loredana Bertè mi salvò dalla droga"

Una biografia senza filtri com’è sempre stato in campo e fuori. Björn Borg, vincitore di 11 slam, ha ripercorso la sua vita sportiva e non nella sua autobiografia “Battiti” e, tra i vari argomenti affrontati, ha parlato anche del momento difficile legato all’uso di droghe... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > BORG <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.