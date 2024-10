Boban: "Addio al Milan? Per un'intervista. Siamo ancora in tribunale..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Zvonimir Boban è tornato a parlare del suo addio al Milan datato marzo 2020. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Deejay: "L'addio è avvenuto per un'intervista che io ho trovato sacrosanta. Dopo pochi mesi ci siamo trovati a non avere né appoggio né fiducia. Loro volevano portare Rangnick, avevano cominciato a parlare. Noi non siamo riusciti ad avere un chiarimento. In quel momento lì dopo la correzione del mercato, dopo il cambio allenatore dove abbiamo avuto anche il coraggio di ammettere un nostro errore che non pensavamo, ma l'abbiamo commesso in buona fede. Dopo il mercato di gennaio, con l'arrivo di giocatori importanti come Kjaer, Saelemaekers e Ibrahimovic e la cessione di Suso e Piatek, non siamo riusciti a chiarire la nostra posizione, così ho dovuto farlo pubblicamente perché la proprietà già ha cominciato ad avere contatti con Rangnick per la stagione successiva, cosa che si è verificata anche nella stessa intervista che Rangnick ha fatto. Io ho fatto un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' credo molto corretta e loro mi hanno licenziato per giusta causa. Siamo ancora in tribunale, mi spiace ma la vita è così".