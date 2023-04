Bobo Tv, Cassano: "Correa un tonfo nell'acqua. Inzaghi? Se esce col Benfica lo cambiano"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Antonio Cassano, ex attaccante di Roma, Inter, Milan, tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Bobo TV su Twitch. Questo il commento sulla situazione in casa Inzaghi: "L'Inter a Salerno meritava di vincere, ha fatto l'impossibile. Vorrei capire cosa sta succedendo a Lukaku, lo vedo impaurito, triste, fa fatica. E lo vedo pesante. Correa è un tonfo nell'acqua, lo conosco dai tempi della Samp e l'ho sempre detto: è bello da vedere ma gli manca sempre la giocata. All'Inter ha fatto malissimo. E nell'ultimo periodo vedo male anche Lautaro, dopo la sbornia Mondiale sta avendo difficoltà a livello fisico. Oggi è improponibile dire che è tra i top 5 al mondo. Per me resta da top squadra, può fare 35-40 gol a stagione, ma oggi non lo sta dimostrando. Inzaghi? Se esce col Benfica lo cambiano, rischiano di non andare in Champions League e sarebbe un bagno di sangue. Spero vadano avanti in Europa altrimenti la vedo dura che Inzaghi finisca il campionato".