Bobo Tv, Cassano: "La Lazio viaggia a ritmi fantascientifici, ma col Torino..."

Brutta sconfitta quella di Roma, in Lazio - Torino. Seppur la Juve sia stata fermata dal Napoli di Spalletti, i tre punti in classifica erano oro e davano ancora più sicurezza per il secondo posto, attualmente occupato da Maurizio Sarri. Nel corso della Bobo Tv, Antonio Cassano ha commentato la sconfitta dei biancocelesti, evidenziando comunque il gran lavoro del tecnico: “Parto da un presupposto, Sarri ha avuto sempre grandi problemi ad affrontare Juric, sabato il Torino ha meritato questa partita. Risultato meritato, dove la fisicità del Torino, il giocare uomo a uomo li ha soffocati. Penso che fino ad oggi il lavoro fatto da Sarri è stato stratosferico. Ma il gol sporco, l’aprire la partita, Immobile alla Lazio manca come l’aria, non l’ha avuto per tutta la stagione. Contro il Torino la Lazio non era in giornata, perché male che vada le situazioni, le occasioni te le crea. Anche se, c’era un rigore su Hysaj, il gol di Ilic (irregolare, ndr), ci sono mille problematiche, ma non voglio andare sugli alibi perché la Lazio, per la stagione che sta facendo, non le servono gli alibi. Però ha avuto grandi difficoltà, ogni volta che Sarri incontra una squadra di questo genere, che gioca uomo a uomo, gli vanno addosso, gli tolgono le fonti principali della loro squadra, ha delle difficoltà, ma non toglie nulla alla stagione super che sta facendo. Dopo il Napoli, quella che mi ha entusiasmato, sorpreso di più è la Lazio che fino ad oggi, sta viaggiando a ritmi fantascientifici. Va fatto un plauso a partire dai magazzinieri, gli mancano quei 10-15 gol in più di Immobile che ti davano 7-8 punti in più e stava ancora più avanti. La Lazio a 5 giornate dalla fine, nessuno avrebbe mai immaginato e pensato che la Lazio era seconda in classifica, nessuno!”.