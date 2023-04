Bobo Tv, Lele Adani: "Il percorso di Sarri alla Lazio è arrivato all'apice"

TUTTOmercatoWEB.com

Alla Bobo Tv non finiscono i complimenti per la Lazio. Ancora una volta, a rimanere sbalordito è Lele Adani che, durante la puntata ha esclamato: "Apriamo con la Lazio che ha fatto 7 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 8. Ha subito solo un gol, ha fatto un calcio clamoroso, tanto che ha la seconda miglior difesa d'Europa nei maggiori campionati europei dietro il Barcellona. Ha 18 clean sheet, il Barça ne ha 22. Il percorso di Sarri che inizia da 20 mesi fa è arrivato quasi all'apice, nel senso che non ti dico sia arrivato quasi alla perfezione perché c'è sempre da migliorare. Ma se andiamo a vedere il rapporto della qualità della rosa, il calcio espresso, la solidità, l'alternanza di prestazioni, ha segnato anche Marcos Antonio, e che gol!".