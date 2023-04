Bobo Tv, Nesta risponde a Cassano: "Sarri un martello mai visto. La Lazio..."

Fonte: Bobo Tv

Grande ospite nello studio della Bobo TV. L'ex Lazio Alessandro Nesta si è reso protagonista di un'analisi delle due squadre della Capitale. Così, l'ex difensore biancoceleste ha incalzato Antonio Cassano, chiamandolo ad una riflessione: "Ti faccio una domanda Anto, allora è stata sopravvalutata a inizio anno come squadra, a livello di giocatori la Roma?". Cassano ha colto la palla al balzo e ha replicato: "Io all'inizio dell'anno, la tua squadra del cuore, la Lazio l'ho messa come outsider nelle prime 4. Non ho messo la Roma". Così, Nesta ha seguito il discorso del collega aggiungendo: "Probabilmente si vede che non è così forte, lo stesso Dybala, a me in questo momento mi sembra, come successo a me, che se non ti alleni forte non rendi in campo, se ti alleni troppo forte di fai male". A quel punto è nato un parallelo che Antonio ha evidenziato: "La Lazio Sandro, lascia stare i due giocatori forti a centrocampo e quello avanti che fa 30 gol a stagione. La Lazio singolarmente è molto ma molto meno forte della Roma. L'allenatore gli dà un gioco e potenzia all'ennesima potenza tutti i giocatori. La Roma ha invece una squadra forte, ma l'allenatore non gli fa fare tre passaggi, e gioca di m****a".

NESTA - "Sarri è un grandissimo allenatore, sono andato a vederlo, è un martello mai visto, mi piace. Mourinho non lo conosco, l'ho visto poco, ma neanche a me fa impazzire come gioca la Roma. Però, io non sono così d'accordo che la Roma sia così più forte. Luis Alberto, Milinkovic... Pellegrini che ruolo ha? Non l'ho ancora capito. Abraham quanti gol fa all'anno? 26? Però io non lo vedo così forte. E' stato valutato un pochino di più".