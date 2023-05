Bobo Tv, Vieri è sicuro: "La Lazio andrà in Champions, ha messo agitazione..."

In merito al caos intorno alla Spada di Damocle relativa al possibile rinnovo/non rinnovo di Sergej Milinkovic con la...

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, SARRI RIVOLUZIONA LA MEDIANA: CONTRO IL LECCE È LUI CHE TRASFORMA IL MAGO E pensa che nella scorsa estate c'era già chi lo vedeva in Spagna, eppure a distanza di neanche un anno Luis Alberto è passato ad essere uno degli uomini chiave del gioco di Sarri. Dicevano che i due non andavano d'accordo, che per... WEBTV LAZIO, LA SOCIETÀ AL LAVORO PER AIUTARE I TIFOSI RIMASTI BLOCCATI A MILANO: IL COMUNICATO Sono stati molteplici i disagi creati dalle criticità sulla linea ferroviaria tra Roma e Milano. Circa un migliaio sono i tifosi della Lazio che non hanno potuto raggiungere il capoluogo lombardo e centinaia quelli che hanno avuto problemi per il ritorno nella... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, SARRI VUOLE UN ALTRO REGISTA: NOME NUOVO IN MEDIANA La Lazio riflette anche in regia. Il rinnovo di Danilo Cataldi è un segnale chiaro, si continuerà a puntare sul classe '94, Sarri l'ha costruito nel ruolo di regista, Danilo ha dato risposte importanti, ha mostrato una crescita costante, in quella...