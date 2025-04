Bodo/Glimt, Hauge teme l'Olimpico: "I tifosi della Lazio possono renderci..."

Il Bodo/Glimt batte la Lazio 2 a 0 grazie a una doppietta di Saltnes, una vittoria importante per i norvegesi che però non dormono tranquilli consapevoli che al ritorno dovranno non solo affrontare i biancocelesti, ma anche i propri tifosi. L'atmosfera all'Olimpico sarà caldissima, la squadra di Knutsen ne è consapevole ed è anche una delle cose che teme. Non solo Blomberg, anche Hauge lo ha ribadito: "Quando i tifosi li sostengono e la Lazio se di avere il controllo della situazione può aumentare la loro fiducia e renderci le cose più difficili, ma sono convinto che possiamo andare nella Capitale prendere il pallone e fare il nostro gioco".

