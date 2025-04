Bodo/Glimt - Lazio, Cucchi: "Squadra fragile in ogni zona del campo"

TUTTOmercatoWEB.com

Si complica il cammino della Lazio in Europa League dopo il ko per 2-0 subito per mano del Bodo/Glimt che si è imposto con la doppietta di Saltnes. Tra una settimana, all'Olimpico, la squadra di Baroni dovrà provare a ribaltare il risultato per conquistare la qualificazione.

Al termine della gara ecco il pensiero di Riccardo Cucchi: "La Lazio concede troppo ai norvegesi (17 tiri, 2 gol) e tira in porta una sola volta. Mandas evita un passivo più pesante. Squadra fragile in ogni zona del campo. Recupero molto difficile. Peccato. Forza Lazio!".