Bologna, altra tegola per Italiano: un difensore salta la Roma
Altro problema fisico in casa del Bologna. Dopo l'infortunio di Ferguson, si è fermato anche Holm. Nell'amichevole contro l'OFI Creta il terzino ha riportato una lesione di primo grado al bicipite sinistro. Questo il comunicato del club rossoblù: "Gli esami cui è stato sottoposto Emil Holm hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite sinistro, con tempi di recupero di 3 settimane". Lo svedese quindi salterà l'esordio in campionato contro la Roma, così come il suo compagno scozzese.
