Bologna, Arnautovic ci sarà contro la Lazio? Thiago Motta svela le condizioni

I quarti di finale a un passo, gli ottavi tra meno di ventiquattro ore. Lazio e Bologna sono pronte a darsi battaglia in un freddo giovedì di gennaio sotto le luci dello Stadio Olimpico di Roma. Dopo la lista dei convocati diramata da Thiago Motta, il tecnico, nella sua conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia, ha parlato anche del rientro di Arnautovic. Il giocatore infatti, non sarà presente a causa di un trauma contusivo-distorsivo all'avampiede destro: "Ha avuto la febbre oltre al problema al piede, non mi pongo una data, il servizio medico ci penserà a rimetterlo in forma per farlo rientrare in gruppo il prima possibile".