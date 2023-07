Bologna, Arnautovic sbotta: "Basta diffondere fake news! Sto..."

TUTTOmercatoWEB.com

Marko Arnatovic è pronto a ripartire per la nuova stagione di Serie A con il suo Bologna. L’attaccante nelle ultime settimane è stato al centro del mercato, e, direttamente dal proprio profilo Instagram, ha parlato sottolineando l'assenza di eventuali infortuni: “Basta diffondere fake news su di me! Non ho infortuni. Il mio piede sta bene. Sono in forma e mi sto già preparando per la stagione in arrivo".