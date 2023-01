Bologna, che tegola per Thiago Motta: Arnautovic a rischio per la Lazio

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Dopo l'infortunio di De Silvestri arrivano altre brutte notizie per Thiago Motta, allenatore del Bologna, che per le prossime due settimane sarà costretto a rinunciare a Marko Arnautovic. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il giocatore austriaco nella partita contro la Roma ha riportato un un trauma contusivo-distorsivo all'avampiede destro che gli permetterà di ritornare a disposizione solo per la fine di gennaio. In questo modo Arnautovic, come De Silvestri, salterebbe la sfida di Coppa Italia contro la Lazio in programma per il 19 gennaio allo Stadio Olimpico di Roma.