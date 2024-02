Bologna, dal Lecce alla Lazio: Motta fa il punto sugli indisponibili

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida del Bologna col Lecce, in calendario domani alle 15 al Dall'Ara. Il tecnico dei felsinei oltre a parlare della gara, ha fatto anche il punto sulle condizioni della rosa in vista anche del doppio appuntamento della settimana prossima prima con la Fiorentina e poi con la Lazio all'Olimpico, domenica 18 febbraio. Queste le parole: "Odgaard? Si è fermato un giorno per un problema al piede ma ha già ripreso. Sa la nostra filosofia di lavoro, darà un contributo a questa squadra. El Azzouzi com'è tornato? Ho rivisto il ragazzo che era andato via: sempre in movimento, trasmettendo coraggio, ragazzo che lavora, ragazzo importante per questo gruppo, spero di dargli tutti i minuti che merita di giocare. È chiaro che in quella posizione c'è un altro che sta giocando, ma spero di potergli dare i minuti che si merita. Mancherà Aebischer, è una lotta a due per quel posto? C'è Moro, Ferguson, Urbanski, Fabbian... vedremo chi inizierà e chi entrerà dopo".

