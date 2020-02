Bologna, De Leo: "Noi molto male all'inizio, ma Lazio è da Scudetto"

Al termine di Lazio - Bologna, Emilio De Leo, vice allenatore di Sinisa Mihajlovic, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Siamo partiti male, la Lazio è partita meglio. Non siamo riusciti a mettere in pratica nei primi minuti la strategia che avevamo preparato. Nelle situazioni in cui potevamo riaprirla non siamo stati né bravi né fortunati. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, abbiamo peccato nell'approccio. Successivamente è venuto fuori il vero Bologna e con qualità siamo riusciti ad accorciare meglio il campo: abbiamo sofferto meno nel secondo tempo. Sicuramente ritrovare Soriano ci consente di non perdere la nostra qualità. Noi arbitri del campionato? Secondo me sono tre grandi squadre, la Lazio sta sfruttando il suo momento favorevole e quest'anno può davvero fare la differenza".

Al termine della gara, il mister felsineo è intervenuto anche in conferenza stampa: "Non possiamo permetterci un avvio del genere, contro una squadra così in fiducia cerchi di compromettere la gara. Poi abbiamo creato le condizioni per far male alla Lazio, anche per difendere meglio. La nostra crescita passa anche attraverso la capacità di soffrire in questi avvii di gara. Nel corso della settimana Sinisa l'ha vissuta come sempre, spronando al massimo i suoi ragazzi. Nel corso del pre gara era emozionato per quello che ha fatto con la Lazio da giocatore e per il fatto che vive in questa città. Il mister merita tutto questo affetto. Giornata positiva per lui sotto il punto di vista delle emozioni, ma poi è uscito arrabbiato per la sconfitta in campo. Episodi arbitrali? In epoca di VAR dobbiamo aspettarci questi esiti. Dispiace, e il tecnico ci ha tenuto a ribadirlo, che subiamo i cartellini ai primi falli commessi. Per il resto siamo stati sfortunati perché avremmo potuto riaprire la partita e per quello dispiace. Dovevamo essere più bravi a chiudere gli spazi centrali e andare a prenderli più alti. All'inizio non siamo stati in grado di fare questi movimenti e ci siamo allungati. Dopo abbiamo cambiato atteggiamento tattico con il 3-4-1-2. Sul finire del primo tempo già abbiamo provato, poi con Barrow non siamo riusciti a trovare la posizione. Nel secondo tempo siamo riusciti a muovere il gioco ed eravamo più tranquilli. Tatticamente avevamo i duelli uno contro uno con Leiva, Milinkovic e Luis Alberto. Quando provavmo ad alzare il baricentro Luis Alberto riusciva a ripartire e doveva darci una mano in più un difensore".