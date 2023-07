Bologna, De Silvestri: "Rinnovo voluto". E su Mihajlovic...

TUTTOmercatoWEB.com

Il Bologna e Lorenzo De Silvestri continuerrano insieme almeno per un altro anno. Proprio sul rinnovo l'ex calciatore, tra le altre della Lazio, ha così commentato: "Questo rinnovo è stato cercato, alimentato, voluto da me dando tutto me stesso e sono molto orgoglioso del fatto di aver prolungato: per me inizia la quarta stagione, era chiaro quel che volevo ed è chiaro tuttora quel che voglio". Poi un ricordo di Sinisa Mihajlovic: "Sinisa è sempre con me. Potrei parlarne all’infinito: ho pensato a lui in pullman, ricordo quando venne il primo giorno di ritiro un anno fa a Casteldebole pur in una situazione molto difficile: lui seduto sulla sedia con un caldo incredibile, voleva stare lì, con noi. Un esempio di attaccamento alla vita e a noi che non scorderò mai. Penso spesso alla sua famiglia, spesso sento Dusan, è una famiglia molto forte: lui ci sarà sempre. Lo abbraccio, Sinisa, come fossi un suo figlio", queste le parole riportate da Gazzetta.it.