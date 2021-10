Bologna, De Silvestri: "Sono legato alla Lazio, è la mia mamma calcistica"

Alla vigilia di Bologna - Lazio in conferenza stampa per quanto riguarda il club rossoblù non ha parlato soltanto il tecnico Sinisa Mihajlovic, ma anche Lorenzo De Silvestri e Roberto Soriano. Le parole dell'ex difensore della Lazio: "Io sono qui a ricordare queste due parole: maturità e equilibrio. Sabatini ci tengo a salutarlo e a ringraziarlo. Per quanto riguarda il ritiro, è stato bello perché ci ha permesso di lavorare di più e stare uniti. Di Empoli non vorrei parlare perché siamo a sabato e domani abbiamo un'altra partita. Abbiamo giocato solo sei partite, abbiamo tanto tempo davanti. La squadra deve essere consapevole delle sue potenzialità e stare tranquilla".

LA LAZIO - "Per quanto riguarda l'analisi della Lazio è stato già molto chiaro il mister. Riguardo il mio passato, la Lazio è la mia mamma calcistica e una squadra a cui sono davvero legato, ma ora vedo solo il Bologna".

IL BOLOGNA - "Questa squadra ha vari leader, e questa è una cosa positiva. Anche i giovani ormai hanno due o tre stagioni alle spalle quindi sono giovani fino a un certo punto. Io in questo gruppo mi trovo molto bene, ci troviamo bene dentro e fuori dal campo. Poi si può incappare in situazioni di difficoltà, e in questo caso i giocatori più esperti devono aiutare i giovani a superarle".

Le parole di Roberto Soriano: "Vorrei partire ringraziando il direttore e dicendo che è un grande uomo di calcio. Sul ritiro, abbiamo avuto modo di parlare della partita di Empoli, stare insieme e capire cosa possiamo fare di meglio. Io sono il primo che si mette in discussione, mi aspettavo di più dal mio inizio di campionato, voglio essere incisivo come lo sono stato l'anno scorso. Per fortuna ho ancora tempo. Domani arriva una squadra forte come la Lazio contro la quale dobbiamo dare tutto quello che abbiamo".

POSIZIONE IN CAMPO - "La mia posizione quanto attacchiamo è uguale a quella dell'anno scorso. Ho avuto diverse occasioni per fare gol e vorrei tornare ad essere più decisivo. Quando siamo nella nostra metà campo, invece, avendo cambiato un po' il modo di difendere, penso solo ad aiutare la squadra e a fare un sacrificio in più per i compagni. Non penso che il mio ruolo sia cambiato di tanto, credo che sia io a dover ritrovare il Roberto dello scorso anno".