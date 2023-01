Bologna, Dominguez: "Vogliamo fare un salto come Lazio e Roma. Mihajlovic mi ha segnato"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolas Dominguez punta diritto verso la Roma. "Cercheremo di vincere. Vogliamo giocarcela, essere protagonisti", ha detto il centrocampista del Bologna nel corso di un'intervista: "In Italia ci sono tante squadre, quelle che si chiamano big, come la Roma, la Lazio, l’Inter e tante altre. Ma noi, per come siamo messi, possiamo fare un salto", le parole riportate dalla rassegna di Radiosei del giocatore argentino che poi ricorda Sinisa: "La sua morte ci ha segnato. Abbiamo vissuto il percorso della sua malattia. La sua scomparsa ci ha colpiti, è una cosa che ci ha fatto tanto male. Mi ha insegnato molto sulla fase difensiva. Anche questo aspetto mi ha fatto crescere. Però non è tutto, il coraggio con cui Mihajlovic ha affrontato la sua malattia è stato certamente un insegnamento forte, importante per ognuno di noi".