Bologna, Fenucci punta la Lazio: "Pensiamo partita dopo partita"

Mese di febbraio di fuoco per Lazio e Bologna, entrambe immerse nella corsa alla qualificazione in Champions League. Le due squadre, tra l'altro, si incontreranno presto allo Stadio Olimpico, dopo che all'andata i rossoblù avevano avuto la meglio per 1-0 grazie alla rete di Ferguson. Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Odgaard, l'ad dei felsinei Fenucci si è espresso sul prossime gare in programma, tra cui proprio quella contro la formazione di Sarri. Di seguito il suo pensiero.

"Febbraio mese fondamentale? Credo che la risposta più ovvia è quella di Thiago, pensare partita per partita, è quello che fa qui lui. La volontà di rafforzare la squadra a gennaio è stata per lottare per un obiettivo importante, mantenendo alto il livello della rosa per essere competitivi in questa seconda parte dell'anno. Siamo soddisfatti di quelli che hanno giocato fin qui, ma andava fatto qualcosa davanti, mentre dietro in difesa abbiamo preso un giocatore di prospettiva (Ilic, ndr.). Davanti abbiamo preso dei giocatori pronti".