Bologna, Ilic si presenta e ricorda Mihajlovic: "È un idolo per tutti"

Il Bologna ha dato il benvenuto a Mihajlo Ilic. A Casteldebole si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del difensore serbo classe 2003 che si prepara a iniziare la sua nuova avventura in Italia. Tra i tanti temi toccati, ha parlato anche di Sinisa Mihajlovic, ex calciatore della Lazio e figura fondamentale per il calcio italiano, soprattutto per i rossoblù. Questo il suo pensiero a riguardo: "Tutti sappiamo chi era Sinisa come giocatore e come persona, un grande combattente, un idolo per noi giocatori serbi... tutti sanno cos'ha fatto per il calcio italiano e per il Bologna, spero di lavorare come ha fatto lui".