Bologna in Champions, Orsolini: "Ho pensato subito a Mihajlovic"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Bologna torna in Champions League dopo 60 anni dall'ultima partecipazione alla Coppa dei Campioni. Mezzo miracolo di Thiago Motta e dei suoi ragazzi che, contro ogni pronostico, chiudono nelle prime 5 della classifica. Dopo il triplice fischio di Atalanta-Roma la grande festa a Piazza Maggiore e nelle vie della città. Scatenato come sempre Riccardo Orsolini che ha accompagnato in macchina l'inviato di DAZN e ha raccontato le sue emozioni: "Qualcosa di impensabile, wow! Questo dimostra che se credi in te stesso e in quello che fai, tutto viene ripagato. Ho finito di piangere letteralmente 30 secondi fa. Abbiamo visto Atalanta-Roma tutti insieme al centro sportivo, abbiamo festeggiato con lo staff e tutti quelli del club".

A cosa hai pensato dopo il fischio finale di Atalanta-Roma?

"Appena è finita la partita ho pensato a Sinisa Mihajlovic. Lui ha messo le basi, ci ha trasmesso 'cazzimma' che aveva lui".