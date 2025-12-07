Bologna, Italiano esalta l'accoglienza a Immobile a Dazn

Il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano ha commentato la sfida tra Lazio e Bologna ai microfoni di Dazn.

“Immobile? Già ha pochi minuti, più uno stadio che ti accoglie così. Fantastica accoglienza da parte dei laziali, con quella curva, la sua immagine, gli striscioni, farsi sentire per un ragazzo che qui ha dato l’anima. Mi vengono i brividi perché sono convinto che l’emozione sia stata bellissima. Non era questa la gara per iniziare a mettere in moto Ciro. Lo ha fatto giovedì, ma c’è tempo per rimetterlo in carreggiata e farlo esprimere nel migliore dei modi”.

“Eravamo stanchi, abbiamo cercato di aggiungere qualità con Rowe e Bernardeschi. Speravo in un loro guizzo e in quei 10 minuti in superiorità non ci siamo espressi come dovevamo. Siamo stanchi, giochiamo ogni 3 giorni. La cosa positiva è aver reagito subito. Giocando spesso la squadra ha tenuto bene il campo. Abbiamo concesso, ma questa Lazio ha messo in difficoltà tutti e uscire con un pareggio è positivo. Continuiamo il nostro percorso”.

“Avere una squadra che in tutte queste partite riesce a portarle a casa è molto difficile Con la Cremonese abbiamo tirato 30 volte e la reazione l’avevamo avuta anche se non l’abbiamo ribaltata. Oggi gli ultimi 25 minuti potevamo fare più male a questa Lazio. Siamo una delle squadre che ha fatto più punti nei secondi tempi, capisco che non è facile incidere in un quarto d’ora, ma riproponiamo questa mentalità. Non dobbiamo mollare e restare attaccati a questo nostro modo di essere”.

“Ravaglia è stato bravo in due o tre situazioni. Lì dietro siamo in emergenza e oggi De Silvestri ha giocato per la prima volta difensore centrale. A volte parliamo di moduli, ma conta l’atteggiamento. Avrei premiato entrambi come migliori in campo, con questa gente si va lontano”.