Bologna, Italiano: "La Lazio mi ha impressionato, sono soddisfatto"

Dopo il pareggio contro la Lazio, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

"Accogliamo benissimo questo punto, la Lazio dell'ultimo periodo è temibilissima. Essere andati sotto e aver pareggiato subito è stato improtante, negli ultimi venti minuti potevamo osare di più. Dopo l'espulsione comunque sono passati troppi pochi minuti per andare in avanti, eravamo stanchi. Non siamo stati molto lucidi nell'ultimo passaggio e nella rifinitura, ma giocare ogni 72 ore è complicato. Ruotare così tanto e stare sempre in partita è già un successo per me. In questo periodo la Lazio mi aveva impressionato a livello di prestazioni, quindi sono contneto".

"In difesa siamo in grande difficoltà. Heggem da solo sta continuando a giocare partite una dietro l'altra. De Silvestri adatto... a volta conta l'atteggiamento, non gli schemi. Il centrale non l'ha mai fatto, è stato grandioso così come Ravaglia. Usciamo imbattuti contro una grande squadra, io sono soddisfatto così come i ragazzi. Ci auguriamo di rimanere attaccati nelle prime posizioni. Casale? Non so cos'ha, vediamo nei prossimi giorni".

"Il timore di fare qualche regalo come nelle ultime partite ce l'avevo, la Lazio ti dà pressione sul cerchio di metà campo e imbuchi male ti prendono negli spazi. Ogni partita è difficile in Serie A, ma fare tanti errori non mi piace. Siamo in grande difficoltà soprattutto in difesa, dobbiamo stringere i denti. In attacco abbiamo avuto grande efficienza, ci stiamo esprimendo bene. Oggi abbiamo avuto meno qualità. Così è dura comunque, 72 ore... bisogna fare qualcosa, non si recupera. Menomale che riusciamo a ruotare, sennò si andrebbe davvero in grande difficoltà".

"Il gol subito? Siamo stati ingenui, dovevamo rimanere per terra e fare il cambio. La palla non è mai uscita finché non hanno segnato, menomale che abbiamo pareggiato immediatamente. Dobbiamo stare attenti, alla minima sbavatura veniamo castigati. LucumÌ? Ha un tendine che gli fa male, oggi non se l'è sentita. Vediamo se tenerlo farlo senza dargli ulteriore carico può farlo tornare al 100%, per fortuna che c'è De Silvestri che dove lo metti sta".

"Immobile? Giovedì ho forzato mettendolo in campo, non dovevamo andare ai rigori e ho messo dentro tutti gli attaccanti. Io ero rimasto incantato all'inizio vedendo quella Curva, per un calciatore è emozionante, impagabile. È un ragazzo straordinario, non lo conoscevo personalmente. Mi è dispiaciuto vederlo fuori per tanto tempo, ma ora lo stiamo mettendo in condizione. Oggi forse per lui non era la partita ideale, per emozioni e ricordi che gli potevano far tremare le gambe. Sono convinto che i suoi gol saranno decisivi anche per il Bologna".