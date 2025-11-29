Bologna, Italiano sorride prima della Lazio: tornano due titolari
Il Bologna può sorridere, e non solo per l'ottimo momento che sta vivendo la squadra di Vincenzo Italiano. I falsinei, che lunedì torneranno in campo contro la Cremonese per chiudere la tredicesima giornata di Serie A, nella mattina di oggi sono scesi in campo per la consueta seduta di allenamento.
DUE RITORNI - Nel gruppo gestito dall'ex tecnico della Fiorentina si sono rivisti in gruppo sia Nicolò Cambiaghi, sia Jonathan Rowe: entrambi assenti per infortunio nella vittoria per 0-3 contro l'Udinese. Gli esterni si sono mossi con il resto della squadra, candidandosi a una convocazione in vista della sfida conto i grigiorossi, ma soprattutto a una maglia da titolare - per uno dei due - in vista del match di domenica 7 dicembre, contro la Lazio, allo Stadio Olimpico.
IL COMUNICATO DEL BOLOGNA - "A due giorni da Bologna-Cremonese i rossoblù hanno ripreso gli allenamenti a Casteldebole: seduta di scarico per i più impiegati giovedì, lavoro tattico e prove di conclusioni a rete per gli altri. Jonathan Rowe e Nicolò Cambiaghi sono rientrati regolarmente in gruppo, differenziato per Remo Freuler. Lukasz Skorupski ha svolto terapie".