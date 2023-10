Bologna - Lazio, al via la vendita dei biglietti: info e costi

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio prova a ripartire in campionato dopo la batosta europea. In programma due sfide fondamentali contro Fiorentina e Bologna, quest'ultima sull'ostico campo del Dall'Ara. Sarà dunque fondamentale la presenza di quanti più tifosi biancocelesti sugli spalti, con i biglietti del settore ospiti già regolarmente acquistabili, così come comunicato sul sito ufficiale della società.

La S.S. Lazio comunica che sono stati messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A TIM Bologna-Lazio, in programma venerdì 3 novembre alle ore

20:45 presso lo stadio Renato Dall’ Ara di Bologna.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

Il sito Internet di Vivaticket

Punti vendita circuito Vivaticket.

Il prezzo del settore "Curva Ospiti", (capienza 2.400 posti) è di € 25 intero (più diritti di prevendita).

Fino alla riunione dell’Osservatorio, i residenti nella regione Lazio potranno acquistare unicamente la Curva Ospiti e solo con la Tessera del Tifoso - Fidelity S.S. Lazio Millenovecento.

Sarà possibile acquistare i biglietti fino alle ore 19:00 di giovedì 2 novembre.

Tutti i tifosi che accederanno allo stadio, compresi i bambini di qualsiasi età, dovranno essere muniti di biglietto. Si consiglia di usare il formato Pdf sul proprio cellulare oppure di portare il formato cartaceo.

Si ricorda che i biglietti del settore Curva Ospiti NON saranno in vendita alle casse dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, ai tifosi di non recarsi a Bologna se sprovvisti di biglietto.

Pubblicato il 26/10