Bologna - Lazio, Basic: "Io mi sento bene. Il mister ci ha detto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine del match, ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto Toma Basic. Questa la sua analisi: "Per quanto riguarda questa partita sapevamo già che il Bologna ultimamente è una squadra che può mettere in difficoltà tutti. È cresciuta molto, era una partita difficile in un campo difficile. Non abbiamo vinto, ma neanche perso. Testa alta e guardiamo alla prossima partita. Difficoltà? DIfficile dire cosa succede, noi vogliamo tirare anche in situazioni sporche ma non è facile. Dobbiamo pensare al contropiede e non possiamo andare tutti in area"

BOLOGNA - “Difficoltà maggiore? Ho giocato con Moro in nazionale. Hanno giocatori forti che possono palleggiare bene, lo abbiamo visto in Coppa Italia. Una partita difficile, ma noi dobbiamo guardare noi stessi sempre perché siamo una squadra forte che può mettere tutti in difficoltà"

PAREGGIO - “Anche il mister ha detto, dopo la partita, di tenere la testa alta. Non abbiamo vinto, ma neanche perso. La mentalità era giusta e anche l’approccio alla partita. Dobbiamo andare avanti"

AZ - “All’Olimpico abbiamo giocato venticinque minuti molto bene per l’approccio, ma dopo non so cosa sia successo perché non ho giocato però è passato. Fra poco c’è il ritorno e dobbiamo passare perché noi abbiamo un obiettivo importante in questa Conference League”

CONDIZIONI - “Come sto? Non gioco tanto nelle ultime partite, ma mi sento bene e pronto. Voglio aiutare la squadra e voglio dimostrare il vero Toma”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE