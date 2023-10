Bologna - Lazio, dove vedere il match in tv e streaming

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Dopo la terza vittoria consecutiva in campionato contro la Fiorentina, la Lazio si sposta al Dall'Ara per giocare contro il Bologna di Thiago Motta. I biancocelesti apriranno l'undicesima giornata di Serie A contro una delle formazioni più in forma di questo inizio stagione. I felsinei infatti si trovano all'ottavo posto in classifica e nell'ultima scontro hanno pareggiato contro il Sassuolo. La partita andrà in scena venerdì 3 novembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, dove potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.