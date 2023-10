Bologna - Lazio, i tifosi spingono la squadra: il dato aggiornato dei biglietti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima la Fiorentina, poi Bologna. La Lazio vuole riconfermarsi in campionato dopo i due successi consecutivi con Atalanta e Sassuolo. Dopo l'impegno di Champions League contro il Feyenoord, Sarri sfiderà prima Italiano e, venerdì 3 ottobre la squadra allenata da Thiago Motta. Proprio per il Bologna, i tifosi stanno facendo sentire il loro rumore a una settimana di distanza. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sono ben 825 i tagliandi staccati per la trasferta. Segno di come i supporters siano vicini alla Lazio, non lasciandola sola, dopo il black out imprrovviso arrivato contro il Feyenoord. Il numero è destinato a salire, ricordando che la fase della vendita terminerà giovedì 2 novembre, alle ore 19:00.

Pubblicato il 26/10