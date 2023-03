Bologna - Lazio, invasione biancoceleste: il dato sui biglietti venduti

Importante risposta dei tifosi biancoceleste nel primo giorno di vendita dei tagliandi per la gara del Dall'Ara in programma sabato 11 marzo...

La Lazio continua a far segnare ottimi numeri per quello che riguarda gli spettatori. Non solo all'Olimpico, ma anche in trasferta i calciatori biancocelesti possono contare su un nutrito seguito. Sarri, dopo il successo sulla Sampdoria, ha detto: "Ci danno una mano sempre, in casa come in trasferta. In Romania c'erano 500 tifosi laziali, se continuano ad aiutarci così ci porteranno sicuramente punti". Anche a Bologna i tifosi della Lazio saranno numerosissimi. Nelle prime otto ore di vendita, infatti, sono stati staccati ben 1800 tagliandi per il settore ospite. Numeri destinati a salire nelle prossime ore visto che c'è tempo fino a venerdì 10 marzo per uno stadio Dall'Ara che vedrà un importante numero di tifosi di Immobille e compagni.

