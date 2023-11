Bologna-Lazio, probabili formazioni: Immobile e Pedro scalpitano

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria interna in extremis contro la Fiorentina, la Lazio torna in campo venerdì contro il Bologna. Appuntamento ore 20:45 al Dall'Ara con i biancocelesti a caccia del quarto successo di fila in campionato. Sarri studia il miglior undici per sfidare la compagine di Thiago Motta, reduce dal 2-0 rifilato in casa al Verona. Solito dubbio Immobile-Castellanos in attacco per il Comandante, con Ciro che potrebbe tornare titolare. Pedro spera in una chance al posto di Zaccagni. Piovono conferme in difesa, Sarri potrebbe riproporre la linea a quattro che ha tenuto la porta inviolata contro la Viola. A centrocampo Guendouzi e Luis Alberto favoriti come mezzali, in cabina di regia ballottaggio tra Rovella e Cataldi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All.: Thiago Motta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella/Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile/Castellanos, Pedro/Zaccagni. All.: Sarri