Bologna, Medel mette nel mirino la Lazio: la possibile scelta di Thiago Motta

Le maglie, a livello giovanile, le ha vestite entrambe: sia quella dell'AZ Alkmaar, sia quella della Lazio. In Primavera...

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, IMMOBILE: "APPENA RITROVO LA FORMA MI DEVO FERMARE" RASSEGNA STAMPA - Un lunedì grigio in casa Lazio. Ieri sono arrivati gli esiti degli accertamenti strumentali in merito alle condizioni di Ciro Immobile: lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Grande tegola per Maurizio Sarri e... RASSEGNA STAMPA - Un lunedì grigio in casa Lazio. Ieri sono arrivati gli esiti degli accertamenti strumentali in merito alle condizioni di Ciro Immobile: lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Grande tegola per Maurizio Sarri e... WEBTV NAPOLI - LAZIO, VECINO: "CHAMPIONS? CE LA GIOCHIAMO! HO SBAGLIATO DIVERSI GOL, MA..." Una rete fantastica di Vecino regala tre punti pesantissimi alla Lazio che esce vittoriosa dal Maradona. Una gara giocata tatticamente in modo perfetto e la ciliegina sulla torta l'ha messa proprio l'uruguaiano che al termine della gara ha così parlato ai... Una rete fantastica di Vecino regala tre punti pesantissimi alla Lazio che esce vittoriosa dal Maradona. Una gara giocata tatticamente in modo perfetto e la ciliegina sulla torta l'ha messa proprio l'uruguaiano che al termine della gara ha così parlato ai... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DALLA SPAGNA: "MARIANO DIAZ IN SERIE A. IN ESTATE..." La bravura di una società in sede di mercato si misura anche nel saper individuare e sfruttare le occasioni che si presentano. Mariano Diaz, secondo, Lazio, Atalanta e Torino sarebbe una di queste. I tre club italiani, come riporta il... La bravura di una società in sede di mercato si misura anche nel saper individuare e sfruttare le occasioni che si presentano. Mariano Diaz, secondo, Lazio, Atalanta e Torino sarebbe una di queste. I tre club italiani, come riporta il...