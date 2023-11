Bologna, Motta a Dazn: "Lazio squadra forte ma abbiamo reagito alle difficoltà"

TUTTOmercatoWEB.com

Nel post partita di Bologna - Lazio, un soddisfatto Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Dazn degli ottimi risultati che sta ottenendo la sua squadra:

"Stasera invece di pensare a migliorare, perchè si può sempre migliorare, preferisco pensare e analizzare il momento che abbiamo con un gruppo fantastico. Siamo appena agli inizi ma abbiamo fatto cose straordinarie. I ragazzi ora si meritano un po’ di riposo, poi penseremo alla prossima partita.

Per me è una soddisfazione enorme perchè vedere questi ragazzi lavorare in questo modo. Sanno ettersi insieme nelle difficoltà per affrontare i problemi e questa capacità l'hanno trasmesso alla nostra gente. La nostra gente lo vede in partita, io tutti i giorni in allenamento. Mentalità, atteggiamento, spirito, gioco, mi danno tanta soddisfazione.

Non credo nella fortuna, ma ho dei ragazzi che mi motivano, mi fanno alzare al mattino e venire al campo come fosse il primo giorno. Abbiamo giocato contro una squadra forte, organizzata, ma la soddisfazione è enorme quando c'è la giusta reazione nella difficoltà. Conta tanto il risultato ma il modo in cui i ragazzi hanno reagito ha portato ad una vittoria meritata.

Sono contento della crescita di tutti. Zirkzee ha voglia di migliorare, è generoso e altruista. Con Ferguson si trovano molto bene insieme.

La nostra gente ha diritto di sognare, ma solo loro. Essere lì sopra da fiducia ma la nostra benzina è presentarsi il primo giorno di lavoro dopo il riposo e pensare alla prossima partita. Contro la Fiorentina sarà complicato, ci prepareremo per affrontarla".