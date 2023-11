Bologna, Motta: "Non temo la Lazio. Immobile? È un grande e domani..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia del match contro la Lazio, in programma al Dall'Ara alle 20:45 di domani, Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione sulla squadra. Queste le parole dell'allenatore del Bologna: "Tutte le partite sono importanti, ora lo è questa con la Lazio. Ci prepariamo per la partita, affronteremo la gara con grande impegno, mettendo in pratica tutto quello che abbiamo provato e la nostra miglior versione. Al di là del risultato pensiamo alla prossima che è quella più importante. Non abbiamo tempo per festeggiare una vittoria o piangere per una sconfitta... testa alla prossima".

"Cosa temo della Lazio? Temere no, tanto rispetto. C'è un allenatore di alto livello, noi dobbiamo metterli in difficoltà nelle transizioni, è una squadra che palleggia quando vuole, che ti attira fuori in costruzione per farti male... dovremo cercare di portare la partita dalla nostra parte. Domani giocherà la miglior squadra possibile. Dobbiamo farci trovare pronti per fare la miglior gara possibile".

"Se il Bologna è una squadra scomoda? Chiedetelo a loro, noi dobbiamo migliorare in ciò che stiamo facendo e non perdere quello che di buono stiamo costruendo. Domani la Lazio, concentrati e determinati".

"Immobile è un grande giocatore, ci sono degli alti e bassi, degli infortuni che possono cambiare le cose. Io lo reputo un grande giocatore, attacca bene la profondità, è dinamico e fa gol. Dovremo stare attenti domani perché lui è un grande di questo campionato"

"Beukema convocato? Bene, oggi si è allenato con il gruppo, potrà partecipare domani. Ovviamente la preparazione cambia, per fortuna posso gestire le mie ore di lavoro in funzione a come vedo la squadra, in funzione di come sarà il futuro, a quello che vedo. In questi due giorni facciamo video, guardiamo quello che possiamo fare nella prossima partita, domani ne faremo un altro per finire di preparare la partita. Dobbiamo dare continuità al nostro gioco, i ragazzi stanno bene. Cambia ovviamente affrontare la Lazio o l'Hellas, come stile di gioco e come livello, ma sappiamo cosa dobbiamo fare".

