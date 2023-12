Bologna, obiettivo Champions? La risposta di Thiago Motta

TUTTOmercatoWEB.com

Un'altra grande vittoria per il Bologna che batte l'Atalanta e si prende il quarto posto in classifica, a solo due lunghezze dal Milan. La squadra di Thiago Motta vola e una città intera sogna l'Europa che ormai manca da tantissimi anni. Nel post partite del Dall'Ara, il tecnico ex Spezia ha commentato così a Sky Sport il successo fondamentale ai danni di Gasperini.

Il Bologna adesso pensa all'Europa? "Il presente dice che abbiamo fatto tre grandi partite, contro Roma, Inter e Atalanta. Adesso dobbiamo riposare e recuperare. Pensiamo solo all'Udinese, non siamo neanche a metà campionato ed è inutile fare delle ipotesi adesso. Testa al Natale e all'Udinese, il resto conta poco".