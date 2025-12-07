Bologna, Ravaglia e De Silvestri a Dazn: "La Lazio è forte"

Lorenzo De Silvestri e Federico Ravaglia sono intervenuti ai microfoni di Dazn nel post partita di Lazio - Bologna, gara terminata con il risultato di 1-1. Un punto a testa che non serve a molto.

Di seguito le parole del difensore, cresciuto proprio a Roma nelle giovanili biancocelesti, con cui ha anche esordito in Serie A:

"La Lazio è forte, lo sapevamo. Era in crescita con i risultati. Bella partita, il pareggio ci sta, sono contento e orgoglioso del gruppo. Cambio? Non sono riuscito a entrare subito e han fatto gol, ma poi l'abbiamo recuperata subito. Sono un po' di giorni che mi alleno da centrale, sono contento. La squadra vuole migliorare, sono 3 anni che siamo a questi livelli. Un orgoglio per la città di Bologna. Mihajlovic? Per me è stato più di un allenatore, questa è la sua partita. Lui è sempre qui con noi".

Insieme a lui è intervenuto anche Ravaglia, protagonista del match con numerosi interventi provvidenziali: "Grande partita da parte di tutti. Sono contento, ci portiamo a casa una grande prestazione e continuiamo così prché tra poco torniamo in campo. Skorupski? Lui è uno dei giocatori più importanti, siamo un bellissimo gruppo. Abbiamo bisogno di tutti, non ci sono undici titolari".