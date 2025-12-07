Bologna, Ravaglia e De Silvestri a Sky: "Sinisa è qui con noi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Una volta giusto il triplice fischio di Lazio-Bologna, Ravaglia e De Silvestri sono intervenuti ai microfoni di Sky dove, oltre a commentare la gara, terminata 1-1, hanno voluto ricordare e omaggiare Sinisa Mihajlovic in quella che è, di fatto, la sua partita. Di seguito le parole del portiere: “Ci piace ricordare Sinisa, alla fine è partito tutto da lì. Questa è una serata speciale, è la sua partita e vogliamo ricordarlo sempre”.

Poi De Silvestri: "Potevamo sfruttare qualche ripartenza, qualche occasione in più. Però credo che alla fine sia giusto il pareggio, ci prendiamo il punto. Ora abbiamo tanti impegni, è una squadra che ha voglia di sorprendere. Sinisa è sempre qui con noi, spero di salutare la famiglia che era qui prima”.