Bologna-Sassuolo, errore arbitrale: c’è fuorigioco sul gol di Berardi

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, OCCHI SU IMMOBILE: ECCO IL POMERIGGIO DEL BOMBER FORMELLO - Il giorno del provino differenziato. Scarpini ai piedi, Immobile entra insieme ai compagni, ma svolge un lavoro a parte. Corsetta blanda per il bomber biancoceleste, mentre Sarri porta avanti i test tattici con il resto della squadra. Il... WEBTV LAZIO-SAMPDORIA 2-0 | IL COMMENTO DI ZAPPULLA: "BELLA LAZIO, OTTIMO GIOCO" - VIDEO La Lazio vince 2-0 con la Sampdoria. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo Stadio Olimpico con la soddisfazione di aver visto una grande Lazio e un super gol: CLICCA QUI PER I SESSANTA... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO, CENTROCAMPO DA RICOSTRUIRE: LA LAZIO NON MOLLA FAGIOLI. E SARRI... CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - È ancora di difficile comprensione il futuro di Milinkovic. La società sta cercando in tutti i modi di alzare la posta in gioco, ma è davvero trovare una squadra che abbia la disponibilità economica per mettere sul...