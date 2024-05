Bologna, si pensa al post Thiago Motta: valutato anche Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

Nonostante non sia ancora terminata la stagione, sembra ormai chiaro a tutti l'addio di Thiago Motta al Bologna. Non è una questione di soldi, ma di ambizioni che molto probabilmente spingeranno l'italo-brasiliano a salutare i rossoblù dopo averli portati in Europa. Per questo il direttore sportivo Giovanni Sartori dovrà provvedere a trovare un nuovo tecnico a cui affidare la squadra. Come riportato da Tuttosport, il primo nome in lista sarebbe quello di Vincenzo Italiano, che con ogni probabilità lascerà la Fiorentina a fine anno (in caso di vittoria della Conference League, la società avrebbe l'opzione per prolungare fino al 2025). Nelle ultime ore, però, sarebbe spuntata anche la suggestione che porta a Maurizio Sarri, dimissionario dalla Lazio circa due mesi fa.