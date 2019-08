Bologna, 'Sinisa più combattivo che mai'

(ANSA) - BOLOGNA, 17 AGO - "Sinisa Mihajlovic è più combattivo che mai". Parola di Emilio De Leo, collaboratore del tecnico rossoblù, che questa sera seguirà l'esordio del Bologna in Coppa Italia a Pisa, alle 20.45, via streaming dall'ospedale dove prosegue le cure per la leucemia che l'ha colpito. Lontano eppure presente: "Lo sentiamo sempre. Sulla formazione ci siamo sempre confrontati anche in passato, ora più che mai. Sull'undici titolare di domani ovviamente l'ultima parola spetterà a lui", continua De Leo, che fa capire come nonostante il momento difficile il tecnico continui ad avere il polso della situazione in mano. A poche ore dal ritorno in campo del Bologna in una competizione ufficiale, è il capitano Blerim Dzemaili a svelare la precisa richiesta fatta dall'allenatore alla squadra: "Il mister ci ha fatto i complimenti per come abbiamo affrontato il pre-campionato e ci ha detto di ricominciare da dove abbiamo lasciato".

Pubblicato il 17/08 alle 16:50