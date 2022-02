Bologna, tempesta social su Medel. Lui s'infuria: "Minacce alla mia famiglia"

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, IMMOBILE STRINGE I DENTI: NON MOLLA, PROVE COI COMPAGNI FORMELLO - Un provino che è la dimostrazione della sua forza d’animo. Immobile in campo coi compagni dall’inizio alla fine della seduta: Ciro dovrebbe stringere i denti e giocare anche contro il Bologna, non solo dare la disponibilità per il match... FORMELLO - Un provino che è la dimostrazione della sua forza d’animo. Immobile in campo coi compagni dall’inizio alla fine della seduta: Ciro dovrebbe stringere i denti e giocare anche contro il Bologna, non solo dare la disponibilità per il match... WEBTV ASSEMBLEA DI LEGA, LOTITO: "NUOVO PRESIDENTE? IO NON DECIDO NIENTE" Va in scena la prima assemblea elettiva in Lega Calcio per nominare un nuovo presidente al posto di Paolo Dal Pino. Come riporta il Corriere dello Sport, Claudio Lotito all’arrivo in un albergo del centro di Milano, luogo della riunione, ha... Va in scena la prima assemblea elettiva in Lega Calcio per nominare un nuovo presidente al posto di Paolo Dal Pino. Come riporta il Corriere dello Sport, Claudio Lotito all’arrivo in un albergo del centro di Milano, luogo della riunione, ha... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, STRAKOSHA PRONTO A SALUTARE: IL WATFORD CI PROVA In scadenza, ormai libero di siglare nuovi accordi con altri club. Thomas Strakosha è a un passo dall’addio alla Lazio, il portiere albanese ha diversi estimatori in giro per l’Europa e negli ultimi giorni il club che s’è fiondato in maniera... In scadenza, ormai libero di siglare nuovi accordi con altri club. Thomas Strakosha è a un passo dall’addio alla Lazio, il portiere albanese ha diversi estimatori in giro per l’Europa e negli ultimi giorni il club che s’è fiondato in maniera...