Bologna, Thiago Motta: "Abbiamo messo in difficoltà la Lazio. Vittoria meritata"

© foto di Federico De Luca

Il Bologna vince in rimonta per 2-1 contro la Lazio di Maurizio Sarri, pagato caro l'errore di Provedel sull'1-0. Al termine del match il tecnico dei rossoblù è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono molto orgoglioso di vedere la nostra squadra vincere giocando bene, a calcio, rispettando il gioco, facendo le cose giuste fino alla fine. Sul 2-1 fino alla fine abbiamo giocato e difeso, quando abbiamo recuperato abbiamo creato altre situazioni in cui li abbiamo messi in difficoltà. Sono soddisfatto perché continuiamo a competere contro squadre come la Lazio che ha vinto l’altra sera con il Bayern Monaco. Sono contento dell’atmosfera che si respira, il nostro presidente era felice così come i nostri i giocatori. Una vittoria bellissima e meritata, abbiamo dei ragazzi intelligentissimi, rientreremo a Bologna felici e contenti”.

Parata su Isaksen?

“Ci sono tre momenti marcanti, ma ci sono momenti in cui Lazio veniva a pressare, faceva uscire la palla interna senza nessun timore. Coraggio, sono cose che i ragazzi hanno dentro, abbiamo vantaggio giocando in questo modo. Sono successe cose fantastiche in partita da migliorare sicuramente. Giocare dopo la situazione del primo tempo, come Lucumì che è scivolato. Quelli in campo e i giocatori che sono entrati hanno vissuto con gioia, soffrendo anche, sono soddisfatto per quanto fatto oggi”.

Abbraccio Zirkzee?

“Un abbraccio di ammirazione e affetto, un ragazzo che se lo merita. Questi gol non vengono pe caso, lavora moltissimo, sempre positivo. Delle volte è nervoso, può affrontare le situazioni in maniera più rilassato. Ha fatto un gol bellissimo su un’azione bellissima, sono contento di lui”.

Ti reputi un allenatore vincente?

“Non parlo di me stesso, faccio l’esempio di altri che hanno vinto tantissimo. Tutti i giocatori e allenatori che hanno vinto tantissimo è perché hanno qualcosa di speciale. Oggi la nostra squadra ha fatto un gran lavoro, i ragazzi arrivano ad avere momenti meno facili e belli in gara, l’importante è come li affrontiamo.

Lazio ha messo in difficoltà il Bologna come non ha mai fatto quasi nessuna squadra in questo campionato, rientrerà in corsa per la Champions?

"Non è fuori perché è una squadra di altissimo livello. All'andata nel primo tempo abbiamo difeso e solo difeso e contro squadre di questo tipo è impossibile, perché ti entrano. Oggi abbiamo avuto una squadra molto organizzata, dopo la partita si è aperta. La consapevolezza di avere questo coraggio si sente in campo, si nota, oggi abbiamo avuto una vittoria meritata. Contro una squadra contro questo livello e vincere cosi non è da tutti, sono soddisfatto perché ci siamo riusciti".

Ferguson a che livello è arrivato? Karlsson?

"L'ambientamento e l'adattamento di Karlsson fa molto, anche l'infortunio, lo stiamo aiutando per farlo rientrare nel ritmo degli altri, lo sta facendo. Lui è un ragazzo disponibile, se continua cosi sarà importante per il Bologna. Ferguson? Non so cosa posso dire di più, è diventato in maniera naturale il capitano, con il suo esempio dentro e fuori dal campo. E' un leader che pensa molto più agli altri che a se stesso, un gran guerriero. Fa alla perfezione la fase di possesso, è arrivato a un livello molto alto, si vedrà in futuro, deve pensare al Bologna ed essere concentrato nel fare questo tipo di partite. Lui viene da tantissime partite e ha una continuità molto difficile da trovare. E' un ragazzo che tu sai che puoi puntare su di lui, difende quando deve difendendere, fa gol, è molto completo".