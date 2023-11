Bologna, Thiago Motta: "Abbiamo vinto come si fa nella boxe. All'intervallo..."

Al termine della partita tra il Bologna e la Lazio, vinta dai falsinei grazie a un gol di Ferguson in apertura di secondo tempo, è intervenuto in conferenza stampa dal Renato Dall'Ara il tecnico dei rossoblù Thiago Motta, rispondendo alle domande dei cronisti presenti.

Il Bologna è cresciuto in personalità: nel primo tempo eravate in difficoltà, mentre nel secondo tempo siete stati molto bravi a contenere la Lazio... C'era molto nervosismo tra le panchine?

"Sono cose di campo e rimangono lì. Vivo la partita intensamente, sono fatto così. La mia squadra nella difficoltà ha affrontato la Lazio, una squadra di Champions. Primo tempo difficile. Ho il privilegio di avere giocatori forti che con la palla a terra fanno cose straordinarie. Il gol è bellissimo e siamo stati in partita fino alla fine. Non abbiamo aperto spazi a una squadra forte con valori importanti. La vittoria è meritata".

Ha detto qualcosa di particolare all'intervallo?

"Niente di particolare all'intervallo. Quello che ci diciamo sempre. I miei ragazzi si caricano prima di rientrare e sanno che possono fare meglio. Abbiamo lottato e combattuto con i nostri mezzi".

La sua squadra ha un'identità spiccata. Come si fa a mantenere sempre la squadra in partita?

"Non credo nella fortuna, credo tanto nel lavoro dei giocatori. Dal primo giorno sappiamo cosa fare e quelle che non possiamo negoziare. Queste cose vanno fatte tutti i giorni e loro lavorano su tutto per poter affrontare le difficoltà. I ragazzi sono predisposti a tutto questo, i protagonisti alla fine sono loro. Mettono in pratica a volte bene altre meno ma sempre con lo spirito giusto".

Oggi sembrava un incontro di boxe. Avete saputo incassare per poi colpire al momento giusto?

"Nel boxe è importante saper incassare e colpire bene. Nel calcio più o meno è la stessa cosa. È importante rimanere in piedi come un blocco. Poi è arrivata un’azione fantastica e poi siamo stati bravi a mantenere la porta inviolata contro una squadra difficile come la Lazio. Stiamo facendo qualcosa di straordinario ma siamo all’inizio. I ragazzi avranno qualche giorno di riposo per pensare alla famiglia e agli amici. Poi penseremo alla prossima contro la Fiorentina su un campo difficile".