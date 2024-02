Bologna, Thiago Motta: "Combatteremo contro la Lazio. Sarri in Champions..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

"Sarà una bella partita, contro una squadra in forma. Vengono da una grande vittoria e noi veniamo da una buona preparazione per fare una grande prestazione". Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha presentato così lo scontro diretto Champions contro la Lazio in programma domani alle 12.30 allo Stadio Olimpico di Roma: "Combatteremo contro il nostro avversario. È sempre bello vedere rappresentato il nostro calcio a livello europeo come ha fatto la Lazio l'altro giorno. Mi piace vedere bel calcio e se vince una italiana è ancora meglio".

Il Bologna è la sorpresa del campionato.

"In casa fino ad oggi abbiamo dimostrato di esprimerci molto bene anche con l'aiuto del nostro pubblico - riporta tuttobolognaweb.it - in trasferta avevamo meritato vincere alcune partite ma per diverse ragioni non ce l'abbiamo fatta. Il calcio è così. Contro squadre di questo livello dobbiamo fare sempre grandi prestazioni e noi vogliamo avere la forza di competere contro squadre come la Lazio. Lavoriamo sempre allo stesso modo cercando ovviamente di migliorare ancora. Sappiamo che giocare in casa è diverso che giocare in trasferta ma abbiamo una opportunità domani".

Adesso ha un parco attaccanti notevole, due gol consecutivi per Odgaard.

"Zirkzee l'ho visto bene come tutti, abbiamo ragazzi giovani e professionisti seri. Tutti riescono a recuperare in tempo brevi e li vedo pronti. Vedremo se partirà dall'inizio o se dovrà aiutare partendo dalla panchina. Odgaard? Sta facendo molto bene, quando entra dà una mano non solo in termini di gol. Fa un grande lavoro in fase di non possesso, fa le due fasi molto bene".